Поручиковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поручиковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поручиковъ Филиппъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Поручиковъ Павелъ

Мать ребёнка: Поручикова Фекла Макимова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1909

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Поручикова Фекла Макимова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Поручиковъ Макаръ

Мать ребёнка: Поручикова Фекла Макимова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поручикова Фекла Макимова

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