Поручиковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поручиковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
07.09.1907
Сын: Поручиковъ Павелъ
Мать ребёнка: Поручикова Фекла Макимова
Рождение ребёнка
15.02.1909
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Поручикова Фекла Макимова
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Поручиковъ Макаръ
Мать ребёнка: Поручикова Фекла Макимова
Бракосочетание
Неизвестно