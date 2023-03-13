Поручикова Фекла Макимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1907
Сын: Поручиковъ Павелъ
Отец ребёнка: Поручиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.02.1909
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Поручиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Поручиковъ Макаръ
Отец ребёнка: Поручиковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поручиковъ Иванъ