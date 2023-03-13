Поручикова Фекла Макимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поручикова Фекла Макимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Поручиковъ Павелъ

Отец ребёнка: Поручиковъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1909

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Поручиковъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Поручиковъ Макаръ

Отец ребёнка: Поручиковъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поручиковъ Иванъ

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