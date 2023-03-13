Поручиковъ Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поручиковъ Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поручиковъ Филиппъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1901

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Поручикова Анастасия Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Поручиковъ Андрей

Мать ребёнка: Поручикова Анастасия Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1904

Сын: Поручиковъ Маркъ

Мать ребёнка: Поручикова Анастасия Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поручикова Анастасия Иванова

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