Поручиковъ Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поручиковъ Филиппъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1901
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Поручикова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1902
Сын: Поручиковъ Андрей
Мать ребёнка: Поручикова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
26.04.1904
Сын: Поручиковъ Маркъ
Мать ребёнка: Поручикова Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно