Поручикова Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1901
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Поручиковъ Георгий
Рождение ребёнка
15.10.1902
Сын: Поручиковъ Андрей
Отец ребёнка: Поручиковъ Георгий
Рождение ребёнка
26.04.1904
Сын: Поручиковъ Маркъ
Отец ребёнка: Поручиковъ Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поручиковъ Георгий