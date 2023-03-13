Поручикова Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоручикова Анастасия Иванова

Поручикова Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1901

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Поручиковъ Георгий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Поручиковъ Андрей

Отец ребёнка: Поручиковъ Георгий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1904

Сын: Поручиковъ Маркъ

Отец ребёнка: Поручиковъ Георгий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поручиковъ Георгий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close