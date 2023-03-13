Поручиковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоручиковъ Василий

Поручиковъ Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Поручиковъ Филиппъ

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1901

Жена: Поручикова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Миногина Екатерина

Мать ребёнка: Поручикова Наталья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1909

Сын: Поручиковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Поручикова Наталья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Поручиковъ Константинъ

Мать ребёнка: Поручикова Наталья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1913

Сын: Поручиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Поручикова Наталья

Ново-Покровский хуторъ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close