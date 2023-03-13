Поручиковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Поручиковъ Филиппъ
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1901
Жена: Поручикова Наталья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Миногина Екатерина
Мать ребёнка: Поручикова Наталья
Рождение ребёнка
05.11.1909
Сын: Поручиковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Поручикова Наталья
Рождение ребёнка
19.10.1911
Мать ребёнка: Поручикова Наталья
Рождение ребёнка
26.07.1913
Сын: Поручиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Поручикова Наталья
Ново-Покровский хуторъ