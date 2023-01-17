Каримов Закий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1927
Дата смерти26.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1927
Отец: Каримов Мухаметгалим
Мать: Каримова Магъдур
Рождение ребёнка
15.04.1964
Сын: Каримов Рим
Мать ребёнка: Каримова Минзифа
Рождение ребёнка
30.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Минзифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.1993
Похороны
Неизвестно