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Каримов Закий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1927

Дата смерти

26.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Жена

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Дети

1964 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1927

Отец: Каримов Мухаметгалим

Мать: Каримова Магъдур

Рождение ребёнка
15.04.1964

Сын: Каримов Рим

Мать ребёнка: Каримова Минзифа

Рождение ребёнка
30.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Минзифа

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.1993
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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