Каримова (Хазиева) Минзифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1927
Дата смерти30.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1927
Отец: Хазиев Миназтдин
Мать: Хазиева Минзада
Рождение ребёнка
15.04.1964
Сын: Каримов Рим
Отец ребёнка: Каримов Закий
Рождение ребёнка
30.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Закий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукманов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукманов ?
Смерть
30.10.2018
Похороны
Неизвестно