Каримова (Хазиева) Минзифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримова (Хазиева) Минзифа

Каримова (Хазиева) Минзифа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1927

Дата смерти

30.10.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Муж

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1927

Отец: Хазиев Миназтдин

Мать: Хазиева Минзада

Рождение ребёнка
15.04.1964

Сын: Каримов Рим

Отец ребёнка: Каримов Закий

Рождение ребёнка
30.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Закий

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукманов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукманов ?

Смерть
30.10.2018
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close