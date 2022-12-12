Каримова Магъдур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова Магъдур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 15.05.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1894 г.р.

Дети

1927 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1927

Сын: Каримов Закий

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалим

Рождение ребёнка
17.11.1936

Сын: Каримов Минегани

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Габтеряки

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Мухаметгалим

Смерть
Около 15.05.1968
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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