Каримова Магъдур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 15.05.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1927
Сын: Каримов Закий
Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалим
Рождение ребёнка
17.11.1936
Сын: Каримов Минегани
Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Габтеряки
Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каримов Мухаметгалим
Смерть
Около 15.05.1968
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)