Каримов Мухаметгалим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Каримов Мухаметкарим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1927
Сын: Каримов Закий
Мать ребёнка: Каримова Магъдур
Рождение ребёнка
17.11.1936
Сын: Каримов Минегани
Мать ребёнка: Каримова Магъдур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Габтеряки
Мать ребёнка: Каримова Магъдур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Магъдур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова Магъдур
Смерть
Около 1977
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)