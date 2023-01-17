Каримов Мухаметгалим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Мухаметгалим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

1927 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Каримов Мухаметкарим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1927

Сын: Каримов Закий

Мать ребёнка: Каримова Магъдур

Рождение ребёнка
17.11.1936

Сын: Каримов Минегани

Мать ребёнка: Каримова Магъдур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Габтеряки

Мать ребёнка: Каримова Магъдур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Магъдур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Магъдур

Смерть
Около 1977
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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