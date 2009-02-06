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Каримов Рим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1964

Дата смерти

06.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1964

Отец: Каримов Закий

Мать: Каримова Минзифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.2009
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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