Каримов Рим
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1964
Дата смерти06.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1964
Отец: Каримов Закий
Мать: Каримова Минзифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.2009
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)