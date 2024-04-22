Бутакова (Черниговцева) Христина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Черниговцева) Христина Михайловна

Место рождения

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

11.06.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1838 ст.

Отец: Черниговский Михаил Иванович

Мать: Черниговская Феодосья Стефанова

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
25.10.1859 ст.

Муж: Бутаков Дмитрий Алексеевич

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
1859

Муж: не указан

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.11.1860 ст.

Сын: Бутаков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Алексеевич

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.04.1863 ст.

Дочь: Гритич Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Алексеевич

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Алексеевич

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Алексеевич

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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