Бутакова (Черниговцева) Христина Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1838 ст.
Бракосочетание
25.10.1859 ст.
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
11.11.1860 ст.
Сын: Бутаков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.1863 ст.
Дочь: Гритич Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бутаков Иннокентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно