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Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Место рождения

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

24.11.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Бутаков Дмитрий Алексеевич

Мать: Бутакова Христина Михайловна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.02.1900

Сын: Бутаков Алексей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.

Дочь: Ирина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Наталья Иннокентьевна

Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.12.1905

Дочь: Татьяна Иннокентьевна

Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Сын: Бутаков Иннокентий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Наталия Алексеевна

Смерть
24.11.1909 ст.
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
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