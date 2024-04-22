Бутаков Иннокентий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти24.11.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Бутаков Алексей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.
Дочь: Ирина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: Наталья Иннокентьевна
Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.12.1905
Дочь: Татьяна Иннокентьевна
Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
10.11.1909
Сын: Бутаков Иннокентий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Бутакова Наталия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1909 ст.