Бутакова (Селивановская) Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1950
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селивановский Алексей
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Бутаков Алексей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.
Дочь: Ирина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: Наталья Иннокентьевна
Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.12.1905
Дочь: Татьяна Иннокентьевна
Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.11.1909
Сын: Бутаков Иннокентий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1950