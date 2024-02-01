Бутакова (Селивановская) Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Селивановская) Наталия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селивановский Алексей

Мать: Селивановская Ирина ? Ивановна?

Рождение ребёнка
07.02.1900

Сын: Бутаков Алексей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.

Дочь: Ирина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Наталья Иннокентьевна

Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.12.1905

Дочь: Татьяна Иннокентьевна

Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Сын: Бутаков Иннокентий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
02.01.1950
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
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