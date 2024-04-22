Бутаков Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
25.10.1859 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1860 ст.
Сын: Бутаков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Бутакова Христина Михайловна
Рождение ребёнка
03.04.1863 ст.
Дочь: Гритич Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Бутакова Христина Михайловна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бутаков Иннокентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бутакова Христина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бутакова Христина Михайловна
Смерть
Неизвестно