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Бутаков Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бутаков Алексей Степанович

Мать: Бутакова Мария Ивановна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
25.10.1859 ст.

Жена: Бутакова Христина Михайловна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.11.1860 ст.

Сын: Бутаков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Бутакова Христина Михайловна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.04.1863 ст.

Дочь: Гритич Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Бутакова Христина Михайловна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бутаков Иннокентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бутакова Христина Михайловна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бутакова Христина Михайловна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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