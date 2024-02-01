Бутаков Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бутакова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Бутакова Мария Ивановна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Коваленко Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Бутакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бутаков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Бутакова Мария Ивановна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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