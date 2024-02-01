Бутаков Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Бутакова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бутакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Коваленко Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Бутакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бутаков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Бутакова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно