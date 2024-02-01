Бутакова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

09.01.1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бутакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бутаков Алексей Степанович

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Коваленко Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бутаков Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бутаков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бутаков Алексей Степанович

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Алексей Степанович

Смерть
09.01.1860 ст.
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
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