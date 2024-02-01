Бутакова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти09.01.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Бутакова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бутаков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Коваленко Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бутаков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бутаков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бутаков Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1860 ст.