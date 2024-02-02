Черниговский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти06.04.1850 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1838 ст.
Дочь: Бутакова Христина Михайловна
Мать ребёнка: Черниговская Феодосья Стефанова
Рождение ребёнка
12.05.1841
Дочь: Черниговская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Черниговская Феодосья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1850 ст.