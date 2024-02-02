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Черниговский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

06.04.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1838 ст.

Дочь: Бутакова Христина Михайловна

Мать ребёнка: Черниговская Феодосья Стефанова

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.05.1841

Дочь: Черниговская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Черниговская Феодосья Стефанова

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черниговская Феодосья Стефанова

Смерть
06.04.1850 ст.
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
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