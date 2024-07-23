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Колосов Фёдор Яковлевич

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Место рождения

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

08.12.1887

Дата смерти

08.10.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1887

Отец: Колосов Яков Захарович

Мать: Колосова Васса (Василиса) Васильевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Марина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Клавдия

Рождение ребёнка
12.12.1919

Сын: Колосов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Колосова Клавдия

Рождение ребёнка
05.02.1927

Сын: Колосов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
20.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.08.1935

Сын: Колосов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1939

Сын: Колосов Николай Федорович

Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна

Старая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.10.1947

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