Колосов Фёдор Яковлевич
Место рожденияд. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Дата рождения08.12.1887
Дата смерти08.10.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1887
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Марина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Клавдия
Рождение ребёнка
12.12.1919
Сын: Колосов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Колосова Клавдия
Рождение ребёнка
05.02.1927
Сын: Колосов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
20.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна
Рождение ребёнка
10.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна
Рождение ребёнка
24.08.1935
Сын: Колосов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна
Рождение ребёнка
19.12.1939
Сын: Колосов Николай Федорович
Мать ребёнка: Колосова Марина Ефимовна
Старая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.10.1947