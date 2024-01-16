Колосова Васса (Василиса) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Васса (Василиса) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1881

Сын: Колосов Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Колосов Яков Захарович

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
29.06.1884

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Колосов Яков Захарович

д. Сиринская
Рождение ребёнка
08.12.1887

Сын: Колосов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Колосов Яков Захарович

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Яков Захарович

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
Неизвестно
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