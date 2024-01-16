Колосова Васса (Василиса) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1881
Сын: Колосов Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Колосов Яков Захарович
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
29.06.1884
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Колосов Яков Захарович
д. Сиринская
Рождение ребёнка
08.12.1887
Отец ребёнка: Колосов Яков Захарович
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
Неизвестно