Колосов Яков Захарович
Место рожденияд. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Дата рождения06.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1856
Отец: Колосов Захар Кириллович
Мать: Колосова Ефимия Павловна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Крещение
07.10.1856
Ентальская Ильинская
Восприемники: деревни Сиринской гос крест Иван Васильевич Колосов и дочь Захара девица Евдокия
Рождение ребёнка
05.01.1881
Сын: Колосов Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Колосова Васса (Василиса) Васильевна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
29.06.1884
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Колосова Васса (Василиса) Васильевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
08.12.1887
Мать ребёнка: Колосова Васса (Василиса) Васильевна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
Неизвестно