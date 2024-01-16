Колосов Яков Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Яков Захарович

Колосов Яков Захарович

Место рождения

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

06.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1856

Отец: Колосов Захар Кириллович

Мать: Колосова Ефимия Павловна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Крещение
07.10.1856
Ентальская Ильинская
Восприемники: деревни Сиринской гос крест Иван Васильевич Колосов и дочь Захара девица Евдокия
Рождение ребёнка
05.01.1881

Сын: Колосов Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Васса (Василиса) Васильевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
29.06.1884

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Колосова Васса (Василиса) Васильевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
08.12.1887

Сын: Колосов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Васса (Василиса) Васильевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Васса (Василиса) Васильевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close