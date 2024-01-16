Колосов Александр Фёдорович
Место рожденияд. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Дата рождения05.02.1927
Дата смерти19.02.1927
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927
Отец: Колосов Фёдор Яковлевич
Мать: Колосова Марина Ефимовна
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Смерть
19.02.1927
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии