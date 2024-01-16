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Колосов Александр Фёдорович

Место рождения

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии

Дата рождения

05.02.1927

Дата смерти

19.02.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927

Отец: Колосов Фёдор Яковлевич

Мать: Колосова Марина Ефимовна

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Смерть
19.02.1927
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
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