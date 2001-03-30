Колосов Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения24.08.1935
Дата смерти30.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935
Отец: Колосов Фёдор Яковлевич
Мать: Колосова Марина Ефимовна
Рождение ребёнка
26.11.1957
Рождение ребёнка
17.05.1959
Сын: Колосов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
27.04.1965
Рождение ребёнка
24.01.1967
Рождение ребёнка
01.08.1968
Сын: Колосов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
26.08.1968
Рождение ребёнка
30.07.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.03.2001