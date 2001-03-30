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Колосов Александр Фёдорович

Место рождения

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.08.1935

Дата смерти

30.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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1968 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935

Отец: Колосов Фёдор Яковлевич

Мать: Колосова Марина Ефимовна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Старая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1959

Сын: Колосов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Старая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1968

Сын: Колосов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
26.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
30.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.03.2001
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