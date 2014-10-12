(Ордина) Екатерина Павловна
Место рожденияд. Татариново Нижнеентальского с\\с
Дата рождения19.08.1935
Дата смерти12.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
26.11.1957
Рождение ребёнка
17.05.1959
Сын: Колосов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
27.04.1965
Рождение ребёнка
24.01.1967
Рождение ребёнка
01.08.1968
Сын: Колосов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
26.08.1968
Рождение ребёнка
30.07.1971
Смерть
12.10.2014