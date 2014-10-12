(Ордина) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ордина) Екатерина Павловна

Место рождения

д. Татариново Нижнеентальского с\\с

Дата рождения

19.08.1935

Дата смерти

12.10.2014

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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1968 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935

Отец: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

Мать: Ордина Валентина Константиновна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
26.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович

Старая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1959

Сын: Колосов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович

Старая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.08.1968

Сын: Колосов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
26.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
30.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Александр Фёдорович

Смерть
12.10.2014
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