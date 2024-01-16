Ордин Павел Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрдин Павел Георгиевич (Егорович)

Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ордин Егор (Георгий)

Мать: Ордина Марфа Андрониковна (Андроновна)

Рождение ребёнка
19.08.1935

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Ордина Валентина Константиновна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Ордина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ордин Николай Павлович

Мать ребёнка: Ордина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Ордина Валентина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Валентина Константиновна

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close