Ордин Павел Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
19.08.1935
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Ордина Валентина Константиновна
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Ордина Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ордина Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Ордина Валентина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Смерть
Неизвестно