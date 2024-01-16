(Ордина) Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ордина) Ульяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

Мать: Ордина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Петрович

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр

Смерть
Неизвестно
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