Ордина (Сорокина) Валентина Константиновна
Место рожденияд. Татариново Нижнеентальского с\\с
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
19.08.1935
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Смерть
Неизвестно