Ордина (Сорокина) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Сорокина) Валентина Константиновна

Место рождения

д. Татариново Нижнеентальского с\\с

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сорокин Константин Иванович

Мать: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
19.08.1935

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ордин Николай Павлович

Отец ребёнка: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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