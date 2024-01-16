Сорокин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Манефа Константиновна
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ордина Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Нонна Константиновна
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сорокин Иван Константинович
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сорокин Георгий Константинович
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна
д. Татаринова
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сорокин Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно