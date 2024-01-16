Сорокин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сорокин Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Манефа Константиновна

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ордина Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Нонна Константиновна

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сорокин Иван Константинович

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1920

Сын: Сорокин Георгий Константинович

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татаринова
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сорокин Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Пелагея Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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