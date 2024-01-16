(Сорокина) Манефа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сорокина) Манефа Константиновна

(Сорокина) Манефа Константиновна

Место рождения

д. Татариново Нижнеентальского с\\с

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сорокин Константин Иванович

Мать: Сорокина Пелагея Григорьевна

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Пиама Григорьевна

Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ордин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Григорий Аполлосович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close