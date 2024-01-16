(Сорокина) Манефа Константиновна
Место рожденияд. Татариново Нижнеентальского с\\с
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Пиама Григорьевна
Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ордин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Ордин Григорий Аполлосович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно