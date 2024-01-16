Ордина Марфа Андрониковна (Андроновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Ордин Егор (Георгий)
д. Татариново
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Ордин Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
22.02.1911
Сын: Ордин Спиридон Степанович
Отец ребёнка: Ордин Степан Фёдорович
Татариново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно