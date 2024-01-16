Ордина Марфа Андрониковна (Андроновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Марфа Андрониковна (Андроновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Ордин Егор (Георгий)

д. Татариново
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ордин Павел Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Ордин Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
22.02.1911

Сын: Ордин Спиридон Степанович

Отец ребёнка: Ордин Степан Фёдорович

Татариново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Степан Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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