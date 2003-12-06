Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна
Место рождения
Дата рождения04.03.1928
Дата смерти06.12.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Огурлиева Раиса Бубовна
Отец ребёнка: Карданов Буба Баракович
Бракосочетание
03.10.1950
Рождение ребёнка
18.08.1952
Отец ребёнка: Карданов Буба Баракович
Рождение ребёнка
24.12.1954
Отец ребёнка: Карданов Буба Баракович
Рождение ребёнка
27.09.1958
Дочь: Жирикова Аминат Бубовна
Отец ребёнка: Карданов Буба Баракович
Военная награда
08.12.1994
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг."
Военная награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг."
Смерть
06.12.2003