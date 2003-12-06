Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна

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Место рождения

Нижний Куркужин, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

04.03.1928

Дата смерти

06.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928

Отец: Хоконов Мата Мазатович

Мать: Хоконова Назифа Мухамедовна

Нижний Куркужин, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Огурлиева Раиса Бубовна

Отец ребёнка: Карданов Буба Баракович

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
03.10.1950

Муж: Карданов Буба Баракович

Рождение ребёнка
18.08.1952

Сын: Карданов Мухамед Бубович

Отец ребёнка: Карданов Буба Баракович

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
24.12.1954

Сын: Карданов Хамид Бубович

Отец ребёнка: Карданов Буба Баракович

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1958

Дочь: Жирикова Аминат Бубовна

Отец ребёнка: Карданов Буба Баракович

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Военная награда
08.12.1994
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг."
Военная награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг."
Смерть
06.12.2003
Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
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