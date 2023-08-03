Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калибатова Светлана
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
12.01.1980
Муж: Огурлиев Николай
Никах
12.01.1980
Муж: Огурлиев Николай
Рождение ребёнка
13.10.1980
Сын: Огурлиев Ахмед Николаевич
Отец ребёнка: Огурлиев Николай
Рождение ребёнка
07.08.1983
Сын: Огурлиев Азамат Николаевич
Отец ребёнка: Огурлиев Николай