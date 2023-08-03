Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна

Место рождения

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

01.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Карданов Буба Баракович

Мать: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калибатова Светлана

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
12.01.1980

Муж: Огурлиев Николай

Никах
12.01.1980

Муж: Огурлиев Николай

Рождение ребёнка
13.10.1980

Сын: Огурлиев Ахмед Николаевич

Отец ребёнка: Огурлиев Николай

Рождение ребёнка
07.08.1983

Сын: Огурлиев Азамат Николаевич

Отец ребёнка: Огурлиев Николай

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