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Карданов Буба Баракович

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Место рождения

Малка, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

27.05.1911

Дата смерти

28.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911

Отец: Карданов Барак

Мать: -

Малка, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Отбывание наказания
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
с 12 до 40 лет находился в сибири до репрессии
Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна

Мать ребёнка: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
03.10.1950

Жена: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна

Рождение ребёнка
18.08.1952

Сын: Карданов Мухамед Бубович

Мать ребёнка: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
24.12.1954

Сын: Карданов Хамид Бубович

Мать ребёнка: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Реабилитация осужденного
1957
Рождение ребёнка
27.09.1958

Дочь: Жирикова (Карданова) Аминат Бубовна

Мать ребёнка: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
28.04.1992

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