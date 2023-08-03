Карданов Буба Баракович
Место рождения
Дата рождения27.05.1911
Дата смерти28.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911
Отец: Карданов Барак
Мать: -
Отбывание наказания
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
с 12 до 40 лет находился в сибири до репрессии
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна
Мать ребёнка: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна
Бракосочетание
03.10.1950
Рождение ребёнка
18.08.1952
Мать ребёнка: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна
Рождение ребёнка
24.12.1954
Мать ребёнка: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна
Реабилитация осужденного
1957
Рождение ребёнка
27.09.1958
Дочь: Жирикова (Карданова) Аминат Бубовна
Мать ребёнка: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна
Смерть
28.04.1992