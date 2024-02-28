Жирикова (Карданова) Аминат Бубовна
Место рождения
Дата рождения27.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1958
Рождение ребёнка
10.08.1979
Дочь: Бижева Фатима Аликовна
Отец ребёнка: Жириков Алик
Зольское, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирикова Ася Аликовна
Отец ребёнка: Жириков Алик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жириков Алик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жириков Алик