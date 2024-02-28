Жирикова (Карданова) Аминат Бубовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирикова (Карданова) Аминат Бубовна

Место рождения

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

27.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1958

Отец: Карданов Буба Баракович

Мать: Карданова Радимхан Матовна

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1979

Дочь: Бижева Фатима Аликовна

Отец ребёнка: Жириков Алик

Зольское, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирикова Ася Аликовна

Отец ребёнка: Жириков Алик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жириков Аслан Аликович

Отец ребёнка: Жириков Алик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жириков Алик

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