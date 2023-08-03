Жириков Аслан Аликович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жириков Алик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жирикова Фатима
Рождение ребёнка
07.06.2010
Дочь: Жирикова Алина Аслановна
Мать ребёнка: Жирикова Фатима
Рождение ребёнка
07.12.2012
Дочь: Жирикова Дарина Аслановна
Мать ребёнка: Жирикова Фатима
Рождение ребёнка
07.09.2014
Дочь: Жирикова Марина Аслановна
Мать ребёнка: Жирикова Фатима
Рождение ребёнка
15.01.2021
Сын: Жириков Мухамед Асланович
Мать ребёнка: Жирикова Фатима