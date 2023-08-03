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Жириков Аслан Аликович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жириков Алик

Мать: Жирикова (Карданова) Аминат Бубовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирикова Фатима

Рождение ребёнка
07.06.2010

Дочь: Жирикова Алина Аслановна

Мать ребёнка: Жирикова Фатима

Рождение ребёнка
07.12.2012

Дочь: Жирикова Дарина Аслановна

Мать ребёнка: Жирикова Фатима

Рождение ребёнка
07.09.2014

Дочь: Жирикова Марина Аслановна

Мать ребёнка: Жирикова Фатима

Рождение ребёнка
15.01.2021

Сын: Жириков Мухамед Асланович

Мать ребёнка: Жирикова Фатима

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