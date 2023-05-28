Жириков Алик
Место рождения
Дата рождения19.03.1950
Дата смерти28.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950
Рождение ребёнка
10.08.1979
Дочь: Бижева Фатима Аликовна
Мать ребёнка: Жирикова Аминат Бубовна
Зольское, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирикова Ася Аликовна
Мать ребёнка: Жирикова Аминат Бубовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жирикова Аминат Бубовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жирикова Аминат Бубовна
Смерть
28.05.2023