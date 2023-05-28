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Жириков Алик

Место рождения

Шордаково, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

19.03.1950

Дата смерти

28.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Шордаково, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1979

Дочь: Бижева Фатима Аликовна

Мать ребёнка: Жирикова Аминат Бубовна

Зольское, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирикова Ася Аликовна

Мать ребёнка: Жирикова Аминат Бубовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жириков Аслан Аликович

Мать ребёнка: Жирикова Аминат Бубовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирикова Аминат Бубовна

Смерть
28.05.2023
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