Карданов Мухамед Бубович
Место рождения
Дата рождения18.08.1952
Дата смерти01.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1952
Награда
07.07.1996
Награжден медалью "300 лет Российскому Флоту"
Бракосочетание
16.12.2000
Никах
2000
Рождение ребёнка
02.03.2001
Дочь: Карданова Марина Мухамедовна
Мать ребёнка: Карданова Светлана Ивановна
Смерть
01.02.2023
Похороны
04.02.2023
Похоронен на кладбище в Этоко по координатам 43.9388463, 43.1795935