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Карданов Мухамед Бубович

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Место рождения

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

18.08.1952

Дата смерти

01.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1952

Отец: Карданов Буба Баракович

Мать: Карданова Радимхан Матовна

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Награда
07.07.1996
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Награжден медалью "300 лет Российскому Флоту"
Бракосочетание
16.12.2000

Жена: Карданова Светлана Ивановна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Никах
2000

Жена: Карданова Светлана Ивановна

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
02.03.2001

Дочь: Карданова Марина Мухамедовна

Мать ребёнка: Карданова Светлана Ивановна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
01.02.2023
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Похороны
04.02.2023
Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Похоронен на кладбище в Этоко по координатам 43.9388463, 43.1795935
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