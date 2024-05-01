Карданова (Задорожная) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Образование
13.06.1974
Закончила 8 классов
Рождение ребёнка
01.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Образование
26.07.1978
Донской, город Донской, Тульская область
Получила квалификацию повара IV разряда
Образование
15.07.1981
Получено среднее образование в Мурманской городской заочной средней школе моряков
Образование
26.12.1984
Получила смежную профессию буфетчик-официант-машинист по стирке спецодежды
Крещение
1986
Награда
10.08.1995
Награждена нагрудным значком "Ветеран труда Мурманского тралового флота"
Награда
10.02.1996
Награждена медалью "300 лет Российскому флоту"
Никах
2000
Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
16.12.2000
Рождение ребёнка
02.03.2001
Дочь: Киселёва (Карданова) Марина Мухамедовна
Отец ребёнка: Карданов Мухамед Бубович
Работа или профессия
30.04.2019
Присвоено звание "Ветеран труда Мурманской области"