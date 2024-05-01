Карданова (Задорожная) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карданова (Задорожная) Светлана Ивановна

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Место рождения

Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: Задорожный Иван Николаевич

Мать: Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна

Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Образование
13.06.1974
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Закончила 8 классов
Рождение ребёнка
01.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Образование
26.07.1978
Донской, город Донской, Тульская область
Получила квалификацию повара IV разряда
Образование
15.07.1981
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Получено среднее образование в Мурманской городской заочной средней школе моряков
Образование
26.12.1984
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Получила смежную профессию буфетчик-официант-машинист по стирке спецодежды
Крещение
1986
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Награда
10.08.1995
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Награждена нагрудным значком "Ветеран труда Мурманского тралового флота"
Награда
10.02.1996
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Награждена медалью "300 лет Российскому флоту"
Никах
2000

Муж: Карданов Мухамед Бубович

Этоко, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
16.12.2000

Муж: Карданов Мухамед Бубович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.03.2001

Дочь: Киселёва (Карданова) Марина Мухамедовна

Отец ребёнка: Карданов Мухамед Бубович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Работа или профессия
30.04.2019
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Присвоено звание "Ветеран труда Мурманской области"

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