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Задорожный Иван Николаевич

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Место рождения

Лосиновка, Чернігівська область

Дата рождения

02.02.1909

Дата смерти

09.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909

Отец: Задорожный Николай Кондратьевич

Мать: Задорожная Устинья Петровна

Лосиновка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
05.05.1951

Дочь: Липатова (Сурикова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна

Жмурово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1952

Дочь: Богомолова Томара Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.06.1959

Дочь: Карданова (Задорожная) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна

Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
09.04.1991
Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область

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