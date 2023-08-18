Задорожный Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1909
Дата смерти09.04.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1951
Дочь: Липатова (Сурикова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна
Жмурово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1952
Дочь: Богомолова Томара Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.06.1959
Дочь: Карданова (Задорожная) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
09.04.1991