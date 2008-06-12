Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1923

Дата смерти

12.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923

Отец: Суриков Николай Данилович

Мать: Сурикова Евдокия Игнатьева

Рождение ребёнка
05.05.1951

Дочь: Липатова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Задорожный Иван Николаевич

Жмурово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1952

Дочь: Богомолова Томара Ивановна

Отец ребёнка: Задорожный Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.1959

Дочь: Карданова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Задорожный Иван Николаевич

Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куземкина Нина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.06.2008