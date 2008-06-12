Задорожная (Сурикова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1923
Дата смерти12.06.2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923
Рождение ребёнка
05.05.1951
Дочь: Липатова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Задорожный Иван Николаевич
Жмурово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1952
Дочь: Богомолова Томара Ивановна
Отец ребёнка: Задорожный Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1959
Дочь: Карданова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Задорожный Иван Николаевич
Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куземкина Нина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.06.2008