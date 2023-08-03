Сурикова (Дадонова) Евдокия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1923
Дочь: Задорожная Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Суриков Николай Данилович
село Голощепово, Свищевский район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно