Сурикова (Дадонова) Евдокия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурикова (Дадонова) Евдокия Игнатьева

Сурикова (Дадонова) Евдокия Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1923

Дочь: Задорожная Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Суриков Николай Данилович

село Голощепово, Свищевский район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Николай Данилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close