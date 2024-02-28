город Каменка, город Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Каменка

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о муниципализации домов Булычевой, Камышевой, Лопалина и Фирюлина в селе Каменке, Каменской волости, Нижне-Ломовского уезда, Пензенской губернии. В деле имеются мате Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1380Каменка (Дмитриевка), с. вл.при р. Атмисе.4514232804891Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Дмитриевское, Каменки тож7Княг. Варв. Вас. Долгорукова81613210
С. Дмитриевское, Каменки тож7Княг. Варв. Вас. Долгорукова81613210

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Каменская волость
762. Каменка, село бывшее владельческое, при речке Атмисе, дворов 296, жителей 1755, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, молитвенный д Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Каменская волость
село Каменское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
48341Каменкагород53°11'44°03'N-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Городское поселение город Каменка
56629101001г Каменкагород
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