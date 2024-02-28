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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о муниципализации домов Булычевой, Камышевой, Лопалина и Фирюлина в селе Каменке, Каменской волости, Нижне-Ломовского уезда, Пензенской губернии. В деле имеются мате Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1380Каменка (Дмитриевка), с. вл.при р. Атмисе.4514232804891Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Дмитриевское, Каменки тож7Княг. Варв. Вас. Долгорукова81613210
С. Дмитриевское, Каменки тож7Княг. Варв. Вас. Долгорукова81613210
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
762. Каменка, село бывшее владельческое, при речке Атмисе, дворов 296, жителей 1755, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, молитвенный д Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Каменское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48341Каменкагород53°11'44°03'N-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629101001г Каменкагород