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Огурлиев Николай

Место рождения

Зильга, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

17.09.1954

Дата смерти

03.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Зильга, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
12.01.1980

Жена: Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна

Никах
12.01.1980

Жена: Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна

Рождение ребёнка
13.10.1980

Сын: Огурлиев Ахмед Николаевич

Мать ребёнка: Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна

Рождение ребёнка
07.08.1983

Сын: Огурлиев Азамат Николаевич

Мать ребёнка: Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна

Смерть
03.10.2017

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