Огурлиев Николай
Место рождения
Дата рождения17.09.1954
Дата смерти03.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1980
Никах
12.01.1980
Рождение ребёнка
13.10.1980
Сын: Огурлиев Ахмед Николаевич
Мать ребёнка: Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна
Рождение ребёнка
07.08.1983
Сын: Огурлиев Азамат Николаевич
Мать ребёнка: Огурлиева (Карданова) Раиса Бубовна
Смерть
03.10.2017