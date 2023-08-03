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Хоконов Мата Мазатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоконов Рамазан Матович

Мать ребёнка: Хоконова Назифа Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алихбердова (Хоконова) Феня Матовна

Мать ребёнка: Хоконова Назифа Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоконов Касбулат Матович

Мать ребёнка: Хоконова Назифа Мухамедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоконова Назифа Мухамедовна

Рождение ребёнка
04.03.1928

Дочь: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна

Мать ребёнка: Хоконова Назифа Мухамедовна

Нижний Куркужин, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно

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