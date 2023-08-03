Хоконов Мата Мазатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хоконова Назифа Мухамедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алихбердова (Хоконова) Феня Матовна
Мать ребёнка: Хоконова Назифа Мухамедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хоконова Назифа Мухамедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1928
Дочь: Карданова (Хоконова) Радимхан Матовна
Мать ребёнка: Хоконова Назифа Мухамедовна
Нижний Куркужин, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно