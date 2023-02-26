Анна Стефанова
Место рожденияд.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: Стефан Дмитриев
Мать: не указана
д.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Семён (Евстафиев)
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1808
Муж: Стефан Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Харитон Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно