Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Стефанова

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Место рождения

д.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1775 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793

Отец: Стефан Дмитриев

Мать: не указана

д.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Семён (Евстафиев)

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1808

Муж: Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Харитон Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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