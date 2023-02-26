Харитон Стефанов
Место рожденияд.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Анна Стефанова
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никанор Харитонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кодратий Харитонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
?.03.1840
Сын: Никита Харитонов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно