Харитон Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритон Стефанов

Харитон Стефанов

avatar

Место рождения

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Анна Стефанова

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Никанор Харитонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кодратий Харитонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
?.03.1840

Сын: Никита Харитонов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close