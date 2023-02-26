Семён (Евстафиев)
Место рожденияд.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Анна Стефанова
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Савва Семёнов
Мать ребёнка: ?
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1831
Дочь: Феодосия Семёнова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1839
Дочь: Наталия Семёнова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно