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Семён (Евстафиев)

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Место рождения

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Анна Стефанова

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Савва Семёнов

Мать ребёнка: ?

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1831

Дочь: Феодосия Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1839

Дочь: Наталия Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно
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