Стефан Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Дмитриев

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Место рождения

д.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: не указана

д.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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