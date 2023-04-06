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Иваньшина Матрёна Ивановна

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 1993

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Иваньшин Иван

Мать: не указана

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1920

Дочь: Чернышова Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Иваньшин Ефим Иванович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1923

Сын: Иваньшин Тихон Ефимович

Отец ребёнка: Иваньшин Ефим Иванович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Иваньшина Полина Ефимовна

Отец ребёнка: Иваньшин Ефим Иванович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Иваньшин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Иваньшин Ефим Иванович

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваньшин Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваньшин Ефим Иванович

Смерть
Около 1993
Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
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