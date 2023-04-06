Иваньшина Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Иваньшин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1920
Дочь: Чернышова Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Иваньшин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1923
Отец ребёнка: Иваньшин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Иваньшина Полина Ефимовна
Отец ребёнка: Иваньшин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Иваньшин Василий Ефимович
Отец ребёнка: Иваньшин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваньшин Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1993