Иваньшин Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения30.09.1933
Дата смерти16.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Флягина (Иваньшина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Курындина Светлана Егоровна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: (Иваньшина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Иваньшина Нина Васильевна
Смерть
16.04.2020