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Иваньшин Николай Ефимович

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.09.1933

Дата смерти

16.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1933

Отец: Иваньшин Ефим Иванович

Мать: Иваньшина (Иноземцева) Матрёна Ивановна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курындина Светлана Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваньшина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Флягина (Иваньшина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Курындина Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: (Иваньшина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Иваньшина Нина Васильевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
16.04.2020
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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