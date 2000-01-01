село Нижняя Ведуга, село Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Нижняя Ведуга

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1681Нижняя Ведуга (Ведуга, Киевка), с. каз.при рч. Гнилуше.213528712801546Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Нижне-Ведугская волость
708. Н. Ведуга (Киевка), село бывшее государственное, при речке Сухой Ведуге, дворов 441, жителей 3232, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православ Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Нижневедугская волость
Нижняя Ведуга (Киевка).2186селоНижневедугскаго4784340

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Землянский уезд, Нижне-Ведугская волость
село Нижняя Ведуга
Воронежская губерния, Землянский уезд
село Нижняя Ведуга

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
8083Нижняя Ведугасело51°44'с.ш.38°40'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Нижневедугское сельское поселение
20649452101с Нижняя Ведугасело
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